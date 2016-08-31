Наступного року на нову форму митників витратять 200 мільйонів бюджетних коштів

Про це під час презентації нової форми для митників повідомив голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров.

«У Національній поліції комплект форми коштує близько 500 дол., ми бачимо схожі цифри. На перший етап, щоб одягнути митників, наступного року знадобиться близько 200 млн грн. Але форма, дизайн не оновлювалася більше 10 років, останні офіційні закупівлі більш як 5 років тому», - зазначив Насіров.

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Голова ДФС нагадав, що фіскальна служба проводила конкурс серед дизайнерів на кращі ескізи нової форми для співробітників служби і переможцем конкурсу стала дизайнер Дарія Найдюк.

«Нова форма практична, універсальна і сучасна. В дизайні і функціоналі одягу враховано всі вимоги й побажання співробітників ДФС», - сказав Насіров. Він зазначив, що дизайнер розробила одяг на безкоштовній основі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України в лютому оголосила конкурс на кращий дизайн фірмового одягу для працівників служби. Фіскальна служба розраховує, що єдиний дизайн одягу формуватиме у працівників ДФС почуття корпоративної єдності, а у суспільства - позитивне сприйняття служби в цілому.