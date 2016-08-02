Радник Порошенка показав нову форму бійців ЗСУ (фото)
Радник президента України Юрій Бірюков опублікував фотографії нової форми для військовослужбовців ЗСУ.
За словами Бірюкова, розробкою форми займалась команда журналіста Віталія Гайдукевича.
"Рік «бодання» з консервативною частиною системи. І ось тепер контури нового виду ЗСУ починають проявлятися. Не без помилок і проблем, не без опору (до сих пір, не дивлячись на підписи всіх верховних). Це повсякденна форма з парадними елементами. Ми відриваємося від совка. Назавжди. І навіть в цьому", - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.
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В коментарях на питання, коли форму можна буде побачити на українських бійцях, Гайдукевич відповів, що "тестове носіння розпочнеться з параду".
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що на військовому параді з нагоди Дня Незалежності України у Києві не буде техніки із зони АТО.