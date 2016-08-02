Радник Порошенка показав нову форму бійців ЗСУ (фото)

За словами Бірюкова, розробкою форми займалась команда журналіста Віталія Гайдукевича.

"Рік «бодання» з консервативною частиною системи. І ось тепер контури нового виду ЗСУ починають проявлятися. Не без помилок і проблем, не без опору (до сих пір, не дивлячись на підписи всіх верховних). Це повсякденна форма з парадними елементами. Ми відриваємося від совка. Назавжди. І навіть в цьому", - написав Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

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В коментарях на питання, коли форму можна буде побачити на українських бійцях, Гайдукевич відповів, що "тестове носіння розпочнеться з параду".

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що на військовому параді з нагоди Дня Незалежності України у Києві не буде техніки із зони АТО.