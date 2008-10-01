ДПА повідомляє, які ЗМІ перевірятиме до кінця року

Державна податкова адміністрація України оприлюднила перелік ЗМІ, які будуть перевірятися впродовж ІV кварталу 2008 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА, з метою забезпечення прозорості у всіх напрямах діяльності Державної податкової адміністрації України та на виконання вимог Указу Президента України від 9 грудня 2000 р. № 1323 “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні” на веб-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua) у підрозділі „Навігатор платника податку” розділу „Консультаційний центр” розміщено Перелік суб`єктів господарювання – засобів масової інформації, які будуть перевірятися протягом ІV кварталу 2008 року.

Відповідно до пп. 5.4 п.5 Меморандуму про співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Національною спілкою журналістів України від 4 червня 2008 року, члени НСЖУ мають право брати участь у перевірках засобів масової інформації (за їх згодою).

Відтак, протягом ІV кварталу 2008 року податківці, зокрема, перевірять: у Донецькій області ТОВ НВК "Інтеграл", Запорізькій - ПП "Друкарський свiт", Луганській – обласне об’єднання "ЛКТ", Львівській - ТОВ "Газета "Галицькi контракти", ТЗОВ "Видавнича група "Експрес", у Києві - ЗАТ "Комерсант-Україна", ТОВ "Мелорама Продакшн", ЗАТ "Таврійські ігри"...