Міноборони звітує: Україна збільшила чисельність військ та посилила систему ППО на сході й півдні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник міністерства оборони України Олексій Чернобай на брифінгу в Києві.

«З урахуванням наявних сил та засобів нарощено систему протиповітряної оборони у східних та південних регіонах», - заявив речник.

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Окрім того, за словами Чернобая, в Україні нарощено чисельність кожного виду та роду військ Збройних сил та суттєво збільшено їх бойовий потенціал, зокрема, сформовано нові військові частини та органи військового управління.

«Сухопутні війська, які несуть основне навантаження з виконання завдань АТО, суттєво збільшили свій бойовий потенціал, частку бойових посад та бойового забезпечення у складі бойових бригад сухопутних військ збільшено з 55% до 70%», - заявив Чернобай.

«У повітряних силах проведено нарощування бойового складу зенітно-ракетних військ, збільшено кількість справної авіатехніки за рахунок постачання з вітчизняних підприємств відремонтованих, нових та модернізованих бойових літаків», - додав він.

Також, як зазначив речник міноборони, в українській армії триває переозброєння радіотехнічних бригад сучасними радіоелектронними засобами вітчизняного виробництва.

Разом з тим триває відновлення військово-морських сил: наразі проводяться заходи з нарощування спроможності надводних сил, за результатами яких вже відновлено 4 бойові кораблі та 7 катерів.

«Після завершення державних випробувань очікується прийняття до складу ВМС України двох малих броньованих катерів. До кінця року очікується завершення будівництва ще чотирьох таких катерів», - додав Чернобай.

Нагадаємо, ЗСУ готові до можливого вторгнення російських військ на територію держави, моніторинг проводиться щохвилини.