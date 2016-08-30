В АП розповіли, як армія готується до можливого вторгнення Росії

16:24, 30 серпня 2016
Війна
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Збройні сили України (ЗСУ) готові до можливого вторгнення російських військ на територію держави, моніторинг проводиться щохвилини.

Фото УНИАН

Про це заявив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Андрій Лисенко, повідомляє 112.ua.

"Моніторинг ведеться кожної хвилини: де, що відбувається, які сили прибувають з Російської Федерації. Нам невідомі їх кінцеві плани, але якщо мова йде про можливість вторгнення, то ми готові до цього. Необхідні резерви, необхідне озброєння і все інше у нас є, і ми перебуваємо в повній готовності", - зазначив він.

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Лисенко підкреслив, що з початку російської агресії на території України навчання військовослужбовців ЗСУ не завершуються.

"Вони постійно відбуваються у складі невеликих підрозділів, потім об'єднаних сил тощо", - сказав він, додавши, що за останні кілька років було проведено також десятки навчань з іноземними колегами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив раніше, що ймовірність ескалації конфлікту залишається значною, тому, Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

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