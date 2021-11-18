15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська.

Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь.

Як повідомили в ДПСУ, за більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині.

Зокрема, 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська.

Читайте такожМіграційна криза: ЄС вестиме лише "технічні" переговори з режимом Лукашенка"Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму. Проте, у ході додаткової перевірки з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область. З їх слів оглянувши "визначні пам’ятки" на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Наразі військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення щодо непропуску та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

На польсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація через міграційну кризу.

Уряд у Варшаві звинувачує Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

Сьогодні Верховна Рада дозволила українським прикордонника застосовувати силу і зброю для захисту кордону.

Автор: Леся Лещенко