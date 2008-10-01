Як імпортні сірники довели людей до Кабміну (фоторепортаж)

“Ми не хочемо бути безробітними”,“Виробника якої країни захищає міністерство економіки???”, “Данилишин і Пістрякевич залишають 300 сімей без заробітку”, “Юля, наша остання надія, захисти своїх виборців!”. З такими гаслами 1 жовтня працівники Рівненської сірникової фабрики пікетували Кабмін та партійний офіс БЮТ. Вони протестували проти бездіяльності Міністерства економіки у справі захисту українського ринку сірників від демпінгового імпорту.

П’ятирічний термін дії антидемпінгових мит щодо сірників російського та білоруського виробництва сплив 30 вересня цього року, і працівникам не залишилось нічого іншого, як їхати в пошуках справедливості до Києва.

«Чиновники Мінекономіки байдужі до наших звернень і не виконують свої посадові обов’язки. Ми приїхали, щоб просити Юлію ТИМОШЕНКО та Олександра ТУРЧИНОВА за всіх рівненчан - втрутитись у ситуацію і поновити дію антидемпінгових мит. Якщо нам не допоможуть – фабрики збанкрутують і сотні людей залишаться на вулиці без засобів до існування”, - говорили у відчаї пікетувальники.

Своє “ні” імпортним сірникам пікетувальники висловлювали, роздаючи випадковим свідкам заходу вироби Рівненської сірникової фабрики.

“Складається враження, що наші заяви ігнорують. ТИМОШЕНКО - наша остання надія, якщо вона не захистить нас, іноземні виробники залишать нас без роботи, - пояснили працівниці фабрики журналістам. - Білоруські і російські сірники значно дешевші за наші – ось, дивіться, є дослідження ДП «Укрпромзовнішекспертиза»: “Експорт сірників з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснюється за цінами значно нижчими, ніж ціни на внутрішньому ринку. Середня експортна ціна російських сірників за 2007 рік 8,04 дол. (за 1 тис. коробок), ціна на внутрішньому ринку - 9,7 дол. Експортна ціна білоруських сірників - 7,5 $, на внутрішньому ринку - 8,55 дол.”.

Ще у травні 2008 року ДП "Рівненська сірникова фабрика" та ТОВ "Українська сірникова фабрика" подали до Міністерства економіки України заяву про перегляд антидемпінгових заходів у зв’язку із закінченням строку їх застосування та вимогою продовжити дію антидемпінгових заходів щодо імпорту сірників в Україну. Але неодноразові звернення до працівників Міністерства економіки України з проханням надати інформацію про перебіг проведення розслідування результатів не дали.

Фото Володимира Гонтаря