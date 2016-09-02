З'явилась програма Форуму видавців у Львові

Про це ZAXID.NET розповіла прес-секретарка Форуму видавців Ольга Вишня. Попередня програма подій, що відбудуться в рамках Форуму, вже доступна на сайті. Станом на 2 вересня вона містить 999 подій. Програма ще буде уточнюватись та доповнюватись протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, що фокусною темою цьогорічного Форуму є «Межі кордонів».

Одним з головних зіркових гостей 23-го Форуму видавців стане відомий французький письменник Фредерік Бегбедер. Серед інших почесних іноземних гостей - Паоло Джордано (Італія), Ілля Камінський (США), Зємовіт Щерек та Вітольд Шабловський (обидва Польща). Всього до Львова приїдуть письменники з 38 країн світу.

Також під час Форуму видавців вперше відбудеться фестиваль «Місто Лема» на честь відомого польського письменника-фантаста Станіслава Лема.