Порошенко впевнений, що Україна восени отримає безвізовий режим з ЄС

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість в тому, що Україна восени отримає безвізовий режим з ЄС.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистостей з нагоди дня міста у Вінниці.

«Я вернений в тому, що ми переможемо, я впевнений в тому, що ми змінимо країну, я впевнений в тому, що ми восени отримаємо безвізовий режим (з ЄС – УНІАН). Попереду крокує Вінниця як європейська столиця», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

5 вересня Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ розгляне проект доповіді щодо надання Україні безвізового режиму, в якій пропонується затвердити цю пропозицію Європейської комісії одразу в цілому.