Керівництво поліції Хмельницької області організувало схему розкрадання палива та коштів для АТО (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

"У ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано осіб, причетних як до впровадження, так і до забезпечення роботи цієї схеми. Крім цього, в ході досудового розслідування виявлено непоодинокі факти розкрадання цими ж працівниками поліції великих сум грошових коштів, спрямованих на закупівлю продовольчих товарів для підрозділів, які перебувають у зоні проведення АТО", - розповіли у Генпрокуратурі.

Всього проведено чотири обшуки, за результатами проведення яких вилучено велику кількість бухгалтерських документів. У причетного працівника поліції виявлено значну суму готівкових коштів (долари США, євро, гривні), а також велику кількість талонів на пальне.

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"Допитано більше 30 осіб, проведено ряд одночасних допитів, отримано доступ до серверів Головного управління Національної поліції України в області, в ході чого вилучено електронну переписку, пов’язану зі злочинною діяльністю", - зазначили у ГПУ.

Крім того, наголошується, що інформацію про документування протиправної діяльності працівників ГУ Нацполіції в Хмельницькій області було "злито", але операція все одно минула успішно.

Наразі здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).