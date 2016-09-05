Президент вручив ордени "Золота Зірка" Героя України матерям загиблих героїв АТО

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Солдат Брановицький під час оборони Донецького аеропорту, перебуваючи в оточенні, особистим прикладом мобілізував особовий склад на виконання завдання, незважаючи на складність обстановки та численні втрати. В ніч з 20 на 21 січня 2015 року солдат Брановицький прикрив відхід бійців батальйону з вщент зруйнованої будівлі Нового терміналу та, намагаючись врятувати поранених, які там залишалися, потрапив у полон.

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«Завдяки героїзмові Ігоря, десятки українських поранених воїнів вдалося врятувати. Під час допитів, у порушення усіх міжнародних конвенцій, за особисту незламність та непокору терористам Ігор був особисто застрелений одним з нелюдів-бандитів з позивним «Моторола». Не буде прощення. I цей нелюд буде притягнутий до відповідальності. Він відповість за смерть українського героя», - сказав президент.

Капітан Колодій також був одним з тих, хто обороняв Донецький аеропорт. 28 серпня 2014 року на бойовій машині піхоти він вступив у нерівний бій з російськими танками. «Ціною власного життя він врятував життя 20 військовослужбовцям, забезпечивши їм можливість відійти з оточеного опорного пункту», -розповів Порошенко.

За словами президента, саме завдяки їх стійкості і мужності українське військо відновило віру в свою силу, загартувалося, і саме завдяки їх героїчному прикладу відроджено бойову славу України: «Вони стали символом єднання нашої країни у протистоянні підступному ворогу».