Сервер з відео камер спостереження "Інтера" пошкоджено - Геращенко

Про це заявив нардеп Антон Геращенко, повідомляє "Главком".

«Слідчі зараз працюють над встановленням причини пошкодження: чи це був злий умисел, чи ні», - зазначив він.

Водночас Геращенко нагадав, що вчора після приїзду слідчо-оперативної групи, яка попросила негайно надати для ознайомлення матеріали з камер, їм було відмовлено.

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«Знадобилось кілька годин, щоб видати офіційну вимогу слідчих, щоб забрати ці відеозаписи… Тому можу сказати, що якби телеканал «Інтер» і його керівництво хотіло встановити істині причини, вони мали негайно надати доступ до відео з камер нагляду, однак цього не було зроблено», - додав Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в будівлі, де розташовується компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер", сталася пожежа через підпал.

Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Серед затриманих пікетників під стінами офісу телеканалу "Інтер" були колишні бійці 30 бригади ЗСУ. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в самій будівлі телеканалу «Інтер» було кілька загорянь.

Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння на 1-му поверсі, на площі 10 кв. м та на 2-му поверсі, на площі 20 кв. м. Через 20 хвилин після ліквідації пожежі внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на другому поверсі на площі 60 кв. м.