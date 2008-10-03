Сомалійські пірати кажуть, що "операція коммандос" не пройде

Сомалійські пірати, які утримуючі в своїх руках судно Faina, заявили, що не відпустять його до тих пір, поки не одержать викуп у розмірі 20 млн. дол., передає ІТАР-ТАСС.

Згідно з повідомленням, один із їхніх ватажків водночас сказав, що всі спроби звільнити судно й екіпаж у стилі "операції коммандос" приречені на провал, оскільки вони готові дати відсіч. "Будь-хто, хто спробує напасти на нас або зрадити нас, зіткнеться із сумними наслідками", - заявив він 2 жовтня.

За його словами, суму викупу не буде знижено. Водночас він дистанціювався від дій ісламських повстанців у Сомалі, що ведуть озброєну боротьбу проти перехідного уряду. Напередодні один із лідерів ісламістів заявив, що озброєння, яке знаходиться на борту судна, сприяло б їхній боротьбі проти влади Сомалі, якщо вони зможуть його одержати.

Представник піратів зазначив, що вони не мають нічого спільного із сомалійськими повстанцями й їхні дії продиктовані виключно наміром одержати великий викуп. "Нам потрібні тільки гроші", - сказав він, підкресливши, що зразу ж після їх отримання судно й його екіпаж будуть відпущені на свободу.

Цього року сомалійськими піратами було захоплено близько 30 суден, за звільнення яких вони одержали викуп майже 30 млн. дол. Є дані, що частина грошей направляється на фінансування діючих у Сомалі озброєних угрупувань.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно Faina, у складі екіпажу якого, зокрема, 17 громадян України. На борту судна 33 проданих Україною Кенії танків та інше озброєння.

Судно оточено бойовими кораблями ВМС США, із піратами йдуть переговори.

Пірати неодноразово міняли суму викупу - спочатку вона становила 20 млн. дол., потім була підвищена до 30 млн. дол., потім знову знижена до 20 млн. дол.

2 жовтня представник лондонської аналітичної групи "Чатем хаус" Роджер МІДДЛТОН заявив, що пірати використовують одержувані викупи для закупівлі зброї, яка потім використовується ісламістами для ведення бойових дій проти уряду Сомалі.

У Раді національної безпеки та оборони України вважають неприйнятним військовий силовий сценарій звільнення заручників на захопленому піратами судні Faina.