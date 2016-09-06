Апеляційний суд залишив під вартою помічника Онищенка з визначенням 50 мільйонів гривень застави

Про це повідомляється на сайті Апеляційного суду. Сторона захисту оскаржила рішення Солом’янського районного суду Києва про продовження Сергієнку строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 10 жовтня із визначенням застави у розмірі 50 млн гривень. Відповідну ухвалу суд першої інстанції прийняв 1 серпня. Апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін.

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"За результатами апеляційного розгляду ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 1 серпня 2016 року залишено без змін; апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах Сергієнка О.П., залишено без задоволення", - сказано у повідомленні.

Також Апеляційний суд залишив без змін ухвалу Солом’янського райсуду про накладення арешту на автомобіль, який належить Сергієнку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Адвокатська спільнота Києва висловила обурення у зв‘язку із затриманням 15 червня детективами Національного антикорупційного бюро України захисника Онищенка Олександра Сергієнка.

У червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Наразі Онищенко, за останніми даними, перебуває у Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

9 серпня Солом’янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 10 серпня Онищенка оголошено у всеукраїнський розшук.