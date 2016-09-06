Скандаліст Кива проговорився, що наступним після "Інтера" буде канал, на якому він веде передачу

Про це він заявив в ефірі програми "Київ-Донбас" на Громадському радіо.

На запитання ведучої про те, чи буде проведено акцію, подібну тій, що пройшла під "Інтером", біля телеканалу NewsOne, Кива відповів ствердно.

За його словами, це може відбутися протягом місяця.

У своєму питанні ведуча наголосила, що Євген Мураєв - власник телеканалу NewsOne і депутат Верховної Ради - у вересні 2014 року їздив в Держдуму РФ, де його назвали прихильником "руського міра", а МВС України відкрило кримінальне провадження стосовно всієї делегації.

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У відповідь на це Кива заявив: "Ми у порядок приведемо усіх, і не тільки NewsOne. Це не означає, що, якщо мене запросили вести передачу... Мені ніхто не пише сценарій. Я говорю те, що вважаю за потрібне. І якщо я вважаю Ганну Герман і "Опозиційний блок" (у фракцію ОБ раніше входив і Мураєв - УНІАН) зрадниками, у яких кров на руках, то, повірте, я вважаю, що половину з них треба поставити до стінки без розгляду".

Зазначимо, що Кива, як і Герман, є одним з ведучих програми "Суб'єктивні підсумки дня" на NewsOne.