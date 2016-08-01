"Опоблок" хоче поквитатися з екс-нардепом Ландіком за свідчення проти Єфремова

Про це йдеться в заяві політичної сили, оприлюдненій на її офіційному сайті.

В Опоблоці вважають, що «політичне переслідування» Єфремова ґрунтується на «брехливих свідченнях» Ландіка, «відчуває особисту ворожнечу до Єфремова». «Для отримання «доказової бази» проти Єфремова, влада пішла на те, щоб звільнити від відбування покарання сина цього колишнього депутата, засудженого в 2012 році за насильницькі дії стосовно жінки. Як подяку за це і були надані необхідні владі свідчення проти Єфремова», - йдеться в заяві.

«Ми вимагаємо притягнути до відповідальності особу, яка дала неправдиві показання, за свідомо неправдиве повідомлення слідчого або прокурора, поєднане з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині зі штучним створенням доказів обвинувачення», - заявили в Опоблоці.

Нагадаємо, у червні прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Ландік дав свідчення стосовно колишніх вищих посадових осіб часів президента Віктора Януковича, зокрема, лідера фракції ПР Олександра Єфремова.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними Генеральної прокуратури, намагався вилетіти до Відня.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» й заволодінні майном «Луганськвугілля».

Печерський районний суд Києва сьогодні обиратиме йому запобіжний захід. Генпрокуратура має намір клопотати про арешт терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані колишньому «регіоналу» статті не передбачають застави чи домашнього арешту як запобіжного заходу.