"Інтер" заперечив будь-які домовленості з учасниками блокади телеканалу

Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій в Facebook.

"Телеканал «Інтер» ні про що не домовлявся з особами, які блокували роботу телецентру, і не вів ніяких переговорів з радикалами", - наголошується в заяві.

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Крім того, співробітники в черговий раз зажадали об'єктивного публічного розслідування підпалу і блокування телецентру.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській проходила акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагали припинити його роботу. Пізніше активісти заявили, що припиняють на п'ять днів мітинг біля його офісу.

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«Ми пішли на компроміс і зняли блокаду на п'ять днів. Умова була така, що за п'ять днів вони звільнять Шувалова і поставлять якусь патріотичну людину, не громадянина Росії, а патріота України. І друге - вони кардинально змінять контент каналу», - сказав координатор акції Олексій Сердюк. Водночас він не повідомив, з ким саме з представників телеканалу активісти ведуть переговори.