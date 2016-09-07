"Особливого прориву" у розслідуванні вбивства Шеремета немає - Деканоїдзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Поки відпрацьовуються чотири версії, встановлюємо, який був мотив убивства, але поки особливого прориву немає, на жаль", - сказала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генпрокурор України Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства відомого журналіста.

Також Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.