За інформацію про вбивство Шеремета Нацполіція пообіцяла винагороду - 200 тисяч гривень
Національна поліція України готова заплатити винагороду в розмірі 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка допоможе розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
"Національна поліція оголошує про те, що готова платити винагороду 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка приведе до розкриття або успіху розслідування (вбивства Шеремета)", - сказав міністр.
За його словами, кошти для зазначених цілей є, і "якщо у когось є така інформація, прохання звернутися в органи Національної поліції". "Масив інформації у нас величезний. Ми його опрацьовуємо, і сподіваюся в належний момент будемо говорити", - сказав він.
Крім того, міністр назвав "абсолютним фейком" інформацію ЗМІ про те, що нібито перший заступник Нацполіції Вадим Троян організував стеження за Шереметом і керівником "Української правди" Оленою Притулою. "Абсолютно необґрунтована надумана версія. Ніякого стосунку до реальності не має", - запевнив він.
Міністр підкреслив, що розслідування проводиться дуже компетентно, експерти з ФБР надають допомогу. "Є інформація, яка невідома широкій публіці? Так, вона є. Але ми не вважаємо за потрібне її оприлюднити зараз в інтересах слідства", - додав Аваков.
Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура перевіряє інформацію про стеження за Шереметом і керівником «Української правди» Оленою Притулою.
Читайте такожУбивство Шеремета: у ГПУ анонсували "серйозні публічні заяви" з фотороботами підозрюваних
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.