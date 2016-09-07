Деканоідзе: викраденого посадовця "Укрзалізниці" досі не знайшли

Про це повідомила начальник Національної поліції України Хатія Деканоідзе сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Поки немає будь-яких проривів у справі», - сказала вона і нагадала, що справу про викрадення Людомирського розслідує ГУ Нацполіції в місті Києві.

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Як повідомляв УНІАН, Людмирського викрали невідомі у Києві увечері 18 липня біля його будинку на вулиці Кудряшова, коли він вигулював собаку.

Зловмисники застрелили собаку, нейтралізували Людмирського електрошокером і повезли у невідомому напрямку.

Правоохоронці знайшли тоді на місці події 5 гільз.