Деканоідзе: викраденого посадовця "Укрзалізниці" досі не знайшли
15:27, 07 вересня 2016Суспільство
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Місцеперебування викраденого начальника департаменту енергопостачання «Укрзалізниці» Валерія Людомирського ще не встановлено.
За майже два місяці справа не просунулася / Фото УНІАН
Про це повідомила начальник Національної поліції України Хатія Деканоідзе сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Поки немає будь-яких проривів у справі», - сказала вона і нагадала, що справу про викрадення Людомирського розслідує ГУ Нацполіції в місті Києві.
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Як повідомляв УНІАН, Людмирського викрали невідомі у Києві увечері 18 липня біля його будинку на вулиці Кудряшова, коли він вигулював собаку.
Зловмисники застрелили собаку, нейтралізували Людмирського електрошокером і повезли у невідомому напрямку.
Правоохоронці знайшли тоді на місці події 5 гільз.
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