"Інтер" оцінив збитки від пожежі

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє програми для “Інтера” Олександр Пилипець заявив під час засідання Комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики.

Він зазначив, що ці дані про збитки є попередніми й неофіційними.

Читайте такожОдин з організаторів нападу на "Інтер" виявився прихильником федералізації України - нардеп (фото)Також Пилипець відкинув звинувачення поліції у тому, що слідчим не надавали доступ до серверів компанії, на яких могли бути записи з камер відеоспостереження щодо подій, які сталися 4 вересня. За його словами, такі заяви “є неправдивими”. Пилипець стверджує, що слідчі вилучили сервери, на яких зафіксовані відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.