"Інтер" оцінив збитки від пожежі
Телеканал “Інтер” внаслідок пожежі в офісі 4 вересня зазнав збитків на суму близько 430 тис. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор компанії «Національні інформаційні системи», що виробляє програми для “Інтера” Олександр Пилипець заявив під час засідання Комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики.
Він зазначив, що ці дані про збитки є попередніми й неофіційними.
Читайте такожОдин з організаторів нападу на "Інтер" виявився прихильником федералізації України - нардеп (фото)Також Пилипець відкинув звинувачення поліції у тому, що слідчим не надавали доступ до серверів компанії, на яких могли бути записи з камер відеоспостереження щодо подій, які сталися 4 вересня. За його словами, такі заяви “є неправдивими”. Пилипець стверджує, що слідчі вилучили сервери, на яких зафіксовані відеоспостереження.
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.
За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.