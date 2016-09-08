У Львові керівника карного розшуку області затримали п'яним за кермом – ЗМІ

Ввечері 7 вересня у Личаківському районі Львова патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був керівник карного розшуку ГУ Нацполіції Львівщини Микола Гладюк у нетверезому стані.

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Про це повідомляє ZIK з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, пан Гладюк намагався уникнути покарання, демонстрував службове посвідчення. На місці зчинилася суперечка.

Згодом виручати підлеглого прибув в. о. керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Загарія на службовому автомобілі з водієм. За даними джерел, і водій, і сам Загарія теж були напідпитку.

На порушників – обох водіїв – патрульні склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Керівник патрульної поліції Львова Антон Пузиревський у коментарі ZIK повідомив, що перебуває у відрядженні у Києві, тому не може ані підтвердити, ані спростувати цей факт. «Звертайтеся, будь ласка, у прес-службу», – сказав він.