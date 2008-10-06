Ганна Політковська незадовго до смерті бачила обличчя свого вбивці. «Новая газета» в наступному номері публікує інтерв`ю із слідчим Петросом Гарібяном, який розповів деякі подробиці справи про вбивство журналістки. Виявляється, вбивці кілька разів репетирували злочин. Камера зовнішнього спостереження зафіксувала момент, коли Ганна Політковська виходила з під`їзду, кілер тримав двері і зіткнувся з нею лицем до лиця. За словами Гарібяна, злочин готувався поспіхом. Все робилося за принципом «швидше-швидше». Але хто був замовником вбивства, як і раніше невідомо, хоча, Гарібян зізнався, що підозрювані є. Це якась група осіб. Інших подробиць слідчий не повідомив.

Эхо Москвы