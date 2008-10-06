Знайдено тіло капітана «Скадовська», який затонув у грузинському порту

5 жовтня о 17.00 на місці аварії у грузинському порту Кулеві українського судна „Скадовськ” знайдено тіло його капітана.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС з посиланням на Консульське агентство України в Батумі, після оформлення всіх необхідних документів Консульством у Батумі тіло загиблого капітана сьогодні, 6 жовтня, на поромі буде перевезене до України.

Ще три врятовані члени екіпажу згаданого судна залишаються на місці події для технічної допомоги (для забезпечення водолазних і ремонтних робіт). Тривають пошуки зниклого безвісти останнього члена екіпажу судна.

Справа перебуває на особливому контролі в Консульському агентстві України в Батумі, в Посольстві України в Грузії та в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, судно “Скадовськ” під українським прапором, що сіло на мілину 1 жовтня в результаті шторму в районі порту Кулеві (Західна Грузія), 3 жовтня затонуло. Двоє осіб загинули, капітан судна зник безвісти. На судні у момент катастрофи перебувало, за різними даними, 31-33 члени екіпажа - всі громадяни України.

Єдина Транспортна адміністрація Грузії покладає відповідальність за катастрофу на капітана судна, який не взяв до уваги попередження про хвилювання на морі.