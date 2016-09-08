В Одесі затримано трьох підозрюваних у завданні ножових поранень двом поліцейським

Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, сьогодні, 8 вересня, після півночі постраждали два інспектори, які не були при виконанні службових обов'язків (були в офіційному вихідному).

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Правоохоронці йшли Преображенським парком і помітили, як кілька чоловіків довго не можуть відкрити автомобіль «ГАЗ-3302».

«Патрульні підійшли, аби з'ясувати ситуацію, однак невідомі відразу кинулися в бійку і завдали інспекторам ножові поранення. Після чого зникли з місця події», - повідомила прес-секретар.

Очевидці надали першу медичну допомогу патрульним і викликали «швидку допомогу», яка госпіталізувала потерпілих.

За словами свідків, зловмисники з місця події зникли на автомобілі «ВАЗ». Як відзначили в поліції, схожий автомобіль було оперативно виявлено на вулиці Червонослобідській.

Правоохоронці затримали трьох осіб, які перебували в цій машині.

Підозрюваних доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин події.

Як повідомила Марченко, одного з поранених патрульних прооперовано, в даний час він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Другий правоохоронець проходить амбулаторне лікування.