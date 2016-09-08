В Одесі затримано трьох підозрюваних у завданні ножових поранень двом поліцейським
В Одесі затримано трьох чоловіків, який підозрюють у завданні ножових поранень двом патрульним поліцейським.
Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, сьогодні, 8 вересня, після півночі постраждали два інспектори, які не були при виконанні службових обов'язків (були в офіційному вихідному).
Читайте такожПатрульна поліція відкрила новий набір: в Одесі наймуть 150 інспекторів
Правоохоронці йшли Преображенським парком і помітили, як кілька чоловіків довго не можуть відкрити автомобіль «ГАЗ-3302».
«Патрульні підійшли, аби з'ясувати ситуацію, однак невідомі відразу кинулися в бійку і завдали інспекторам ножові поранення. Після чого зникли з місця події», - повідомила прес-секретар.
Очевидці надали першу медичну допомогу патрульним і викликали «швидку допомогу», яка госпіталізувала потерпілих.
За словами свідків, зловмисники з місця події зникли на автомобілі «ВАЗ». Як відзначили в поліції, схожий автомобіль було оперативно виявлено на вулиці Червонослобідській.
Правоохоронці затримали трьох осіб, які перебували в цій машині.
Підозрюваних доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин події.
Як повідомила Марченко, одного з поранених патрульних прооперовано, в даний час він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Другий правоохоронець проходить амбулаторне лікування.