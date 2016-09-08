Чотирма рішеннями Рада знову перекроїла адмінкордони на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент 229 голосами відніс місто Миколаївка Слов'янської міської ради Донецької області до категорії міст районного значення Слов'янського району (відповідний проект постанови - №4929).

Відповідно, передбачено змінити межі Слов'янського району, збільшивши його територію на 514,6 гектара за рахунок передачі до його складу земель, що знаходяться у віданні Миколаївської міськради.

Також парламент 228 голосами проголосував за проект постанови №4896, збільшивши територію міста Золоте Луганської області на 228,19 гектара за рахунок передачі до його складу земель, що знаходяться у віданні Березівської сільської ради Попаснянського району (а саме територію села Катеринівка).

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В свою чергу територію сусіднього міста Гірське збільшено на 327 гектарів за рахунок передачі до його складу земель, що знаходяться у віданні Голубівської сільської ради Попаснянського району (а саме територію села Оріхового).

Постановою затверджено територію Золотого загальною площею 2719,19 гектари, Гірського - 1651 гектар.

Крім того, проголосувавши 230 голосами за проект постанови №4930, ВР віднесла міста Соледар та Часів Яр Бахмутської міської ради Донецької області до категорії міст районного значення Бахмутського району.

Відповідно, передбачено збільшити територію Бахмутського району на 3198 гектарів за рахунок передачі до його складу 1411 гектарів земель, що знаходяться у віданні Соледарської міськради (а саме міста Соледар) та 1787 га земель Часовоярської міськради (а саме міста Часів Яр), та затвердити загальну площу Бахмутського району в обсязі 150988,91 гектара.

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Крім того, 231 депутат підтримав проект постанови №4931, яким контрольований Україною мікрорайон Майорськ міста Горлівка, основна частина якого знаходиться під контролем бойовиків "ДНР", був виведений з її складу і віднесений до селища Зайцеве. В свою чергу об'єднаний населений пункт виведено зі складу Горлівської міськради та включено до складу Бахмутського району.

Так, територію Бахмутського району цим рішенням збільшено на 1643,8 гектара за рахунок передачі до його складу 1516 гектарів земель, що знаходяться у віданні Зайцівської селищної ради Горлівської міськради та 127,8 гектара земель власне Горлівської міськради (а саме території вулиць станція Майорська, Сонячна, Заливна, Кільцева міста Горлівка). Загальна площа Бахмутського району затверджена в обсязі 149434,71 гектара, а Горлівки - 42117,2 гектара.

Таким чином, Горлівка більше не є містом, розділеним лінією розмежування.