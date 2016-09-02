"Горлівка - це Україна": в соцмережах розповіли про патріотичну витівку школярів окупованого міста

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лікар Олександр Чернов.

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"На лінійку приїхав недомер Приходько в супроводі мікроавтобуса орків-охоронців. Під час його виступу 5-7 старшокласників прокричали: "Горлівка - це Україна!". Сам недомер зробив вигляд, що не почув. А охорона відразу кинулася... дітей (поки що?) не чіпали. А змушували всіх, хто знімав подію на відео - стерти записи. На жаль, таких і було п'ятеро максимум", - написав він.

Згідно з повідомленням, після лінійки було оголошено "збір у директора" за участю "мера", який "відбувся при закритих дверях і з подъехавшим МДБістом".

Нагадаємо, в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку в День Незалежності пролунав гімн України.