Черновецький: ми щодня заглиблюємося у все нові проблеми...

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ завірив сьогодні журналістів, що столиця цього року краще, ніж будь-коли підготовлена до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в мерії сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: “Що стосується підготовки до зими та інших важливих процесів життєзабезпечення міста, я вам гарантую, що краще за нас ніхто не готується. Я цим дуже серйозно займаюся. Ми проводимо різні дослідження. Ми щодня заглиблюємося у все нові проблеми, які взагалі ніколи в місті не розв`язувалися. Ми класно підготовлені до зими. Ми кращі в цьому сенсі”.

Єдиною проблемою на сьогоднішній день, за його словами, є кадри. “Залишаються ще люди, які ненавидять мене всіма фібрами душі. На жаль, вони ще існують на важливих і відповідальних посадах Київської міської адміністрації. Але їх стає з кожним днем все менше”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і резюмував: “Все нормально”.

Він також завірив, що відключення газу Києву не загрожує. Відповідаючи на питання журналістів про критичну ситуацію з поставками Києву газу, мер заявив: «Немає нічого такого! Ніхто нічого не відключає”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні розширеної Колегії КМДА повідомлялося, що якщо до 7 вересня Київ не розрахується з боргами перед газотранспортними організаціями, то поставки в столицю газу буде припинено. У зв`язку з цим, для погашення боргів міська влада планує взяти кредит.