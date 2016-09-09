Фільм "Українські шерифи" претендуватиме на премію Оскар

Як повідомили у Державному агентстві України з питань кіно, цю кінострічку вибрав Український Оскарівський комітет.

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«Фільми, представлені на розгляд Оскарівського комітету, були різними, але всі вони демонструють зростання української кіноіндустрії в технічному та естетичному планах. Кожен з них міг би гідно представити Україну в боротьбі за «Оскар», а тому очевидно, що Оскаровскому комітету було непросто зробити свій вибір», - сказав голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Світова прем'єра фільму «Українські шерифи» відбулася на престижному документальному кінофестивалі IDFA, де картина отримала спеціальний приз журі в головному конкурсі. Фільм демонструвався на більш ніж трьох десятках фестивалів по всьому світу в конкурсних та спеціальних програмах і продовжує представляти Україну на престижних кінофорумах. Нещодавно «Українські шерифи» отримали Гран-прі кінофестивалю Docs against Gravity у Польщі.

Фільм був показаний в семи містах України (Київ, Харків, Дніпро, Львів, Маріуполь, Одеса, Херсон) в рамках прокату DOCU/ХІТ (Міжнародного кінофестивалю документального кіно DOCUDAYS UA).

У Держагентстві з питань кіно нагадали, що 89-я церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 26 лютого 2017 року в Лос-Анджелесі.