"Скотч, пакет на голову, електричний струм": правозахисники заявили про системні тортури українців у Криму й РФ

Як передає кореспондент, про це вона повідомила на прес-конференції в Києві.

«Дійсно, ми боялися, що в цій справі (так званих кримських «диверсантів» - УНІАН) можуть бути катування, тому що, на жаль, це вже така постійна практика силових структур в Криму, так і в інших справах наших українських політв’язнів. Якщо ви згадаєте справу Олега Сенцова, Геннадій Афанасьєв як раз розповідав, які саме тортури до нього застосовувалися», - сказала вона.

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«Ми бачимо майже ті ж самі методи, якщо згадати справу Олександра Костенка, Андрія Коломійця, вони також називають такі ж самі методи – скотч, пакет на голову, електричний струм. Тобто це ми бачимо не перша справа, де люди, які стали заручниками цих політично мотивованих справ, повідомляють майже про однакові катування. Тобто це вже говорить про системну практику, яка застосовується до українців, які стали сьогодні по суті заручниками Кремля», - наголосила Скрипник.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення».