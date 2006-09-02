В Артеку починається Міжнародний конкурс

З 5 по 12 вересня юні танцівники провідних хореографічних шкіл і училищ, ліцеїв і студій зберуться в Криму на VI Міжнародному конкурсі виконавців класичного танцю "Фуете Артека".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міжнародного дитячого центру "Артек", який разом із Державним управлінням справами і добродійним фондом Вадима Писарєва "Творчий Олімп" є організаторами конкурсу "Фуете Артека".

Мета творчих змагань - популяризація серед підростаючого покоління класичної, народної і сучасної танцювальної культури, підвищення професійної підготовки учнів хореографічних учбових закладів України, виявлення найбільш обдарованих юних артистів, обмін досвідом роботи педагогів Української держави і зарубіжних країн.

Цього року в конкурсі виконавців класичного танцю "Фуете Артека" візьмуть участь 34 юні танцюристи з України, Росії, Монголії, Китаю і США. Конкурс проводитиметься в двох вікових групах - молодша (до 15 років) і старша (з 15 до 19 років включно) - в три тури: відбірковий, півфінальний і фінальний. Кожному конкурсанту необхідно підготувати 4 варіації класичного балету XVIII-XX століть і сучасний номер. У кожній віковій категорії будуть визначені призові місця, переможця конкурсу виконавців класичного танцю "Фуете Артека" чекає Гран-прі.

Майстерність юних учасників оцінюватиме міжнародне журі, до якого увійдуть відомі хореографи, балетмейстери, артисти балету, серед них - народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери і балету ім. А.Б.Солов’яненка, художній керівник конкурсу "Фуете Артека" Вадим ПИСАРЄВ; директор "Terada Ballet Scholl" (Кіото, Японія) Терада МІЧІКО; художній керівник Театру опери і балету (Белград, Словенія) Жирінкич ДРАГАН; директор балетної школи (Осло, Норвегія) Сірі ЙОХАНСЕН; президент Міжнародної академії хореографічної майстерності (Філадельфія, США) Ненсі МЕЛМЕД і директор міжнародного фестивалю "Зірки світового балету", директор Міжнародного конкурсу артистів балету (м. Гельсінкі, Фінляндія) Юхані ТЕРОУСВОРІ. Очолить журі конкурсу "Фуете Артека" народний артист СРСР, заступник голови виконкому Російського центру міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО Володимир ВАСИЛЬЄВ.