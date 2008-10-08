У Херсоні в багатоповерхівці вибухнув газ
10:06, 08 жовтня 2008Суспільство
1483 0
Епіцентр - квартира на 6-му поверсі
У Херсоні в багатоповерховому житловому будинку в одній квартирі на 6-му поверсі стався вибух газу.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації жертв і постраждалих немає.
Імовірна причина вибуху – спалах газоповітряної суміші. На місці події працювала слідчо-оперативна група у складі представників ГУ МНС, УМВС, СБУ, газова служба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter