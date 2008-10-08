У Херсоні в багатоповерхівці вибухнув газ

У Херсоні в багатоповерховому житловому будинку в одній квартирі на 6-му поверсі стався вибух газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації жертв і постраждалих немає.

Імовірна причина вибуху – спалах газоповітряної суміші. На місці події працювала слідчо-оперативна група у складі представників ГУ МНС, УМВС, СБУ, газова служба.