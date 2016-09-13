Жителі селища Київської області зруйнували храм УПЦ МП (фото, відео)
09:06, 13 вересня 2016Суспільство
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У селищі міського типу Борова Київської області місцеві жителі зруйнували недобудований храм Української православної церкви Московського патріархату.
Фото borova.org
Організатор акції повідомив, що на цю дію їх "благословив батько Тарас", маючи на увазі Тараса Шевченка. Біля пам'ятника поету відбулися збори, після якого мешканці демонтували недобудовану церкву, передає РБК-Україна.
Фото borova.org
"До акції приєдналися побратими з Фастова та Василькова, прийшли патріотично налаштовані люди з сусідніх сіл Мотовилівка та Плесецьке. Прийшли до громади священики, які теж морально підтримали дії місцевих жителів...", - йдеться на сайті borova.org.
Фото borova.org
Боровчани обіцяють і надалі всіляко перешкоджати будівництву храму УПЦ МП у своєму селищі.
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