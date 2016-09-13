Жителі селища Київської області зруйнували храм УПЦ МП (фото, відео)

Організатор акції повідомив, що на цю дію їх "благословив батько Тарас", маючи на увазі Тараса Шевченка. Біля пам'ятника поету відбулися збори, після якого мешканці демонтували недобудовану церкву, передає РБК-Україна.

"До акції приєдналися побратими з Фастова та Василькова, прийшли патріотично налаштовані люди з сусідніх сіл Мотовилівка та Плесецьке. Прийшли до громади священики, які теж морально підтримали дії місцевих жителів...", - йдеться на сайті borova.org.

Боровчани обіцяють і надалі всіляко перешкоджати будівництву храму УПЦ МП у своєму селищі.