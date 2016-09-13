Актор Зеленський відмовився від держпідтримки після звинувачень в жебрацтві

Про це повідомляється на сайті Національного союзу кінематографістів.

У вівторок Володимир Зеленський заявив, що "Квартал 95" знімається з конкурсу у відповідь на звинувачення голови Нацради з ТБ Ольги Герасим'юк, яка назвала студію "жебраком".

Зеленський додав, що "Квартал" зніме свої фільми і без допомоги держави.

"Ми поки лідери у вітчизняному кінопрокаті, лідери зі зборів, і глядачі України обов'язково побачать наші кінопроекти», - зауважив Зеленський.

Зазначимо, на фестивалі в Юрмалі артисти студії "Квартал 95" продемонстрували пародію на українських політиків. При цьому користувачів соцмереж, які коментували виступ, обурили порівняння України з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих", а дипломатичну активність влади - з жебрацтвом.

Читайте такожСтудія "Квартал 95" зняла свою заявку на 50 мільйонів від Держкіно: обіцяє зняти кіно без допомоги держави

У свою чергу лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у своєму Facebook.

"Жарт, який викликав бурхливе обговорення не має двох, трьох смислів. Суть проста цієї репризи: досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто буде жити після нас і нести відповідальність за всі ті гидкі справи, які творимо ми. Ми - гордий народ, не жебраки. От і все. Більше тут немає інших смислів. Це жарт про вчинки наших вершителів, нашої влади, не про людей і не про нашу країну.

Так, що не треба будувати з себе культурних археологів і вишукувати у творчості Кварталу те, чого немає і ніколи не буде. Ми любимо свою країну і боремося за її свободу, свободу слова та мислення кожної своєю програмою, кожною секундою", - написав Зеленський.