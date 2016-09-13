Суд у Харкові "привітав" Штепу з днем народження продовженням арешту на два місяці

Як повідомив в коментарі кореспондентові УНІАН адвокат Штепи Дмитро Марченко, відповідне рішення сьогодні, 13 вересня, у день народження підсудної, ухвалив Червонозаводський райсуд Харкова.

За його словами, за клопотанням прокуратури міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави для Штепи продовжена до 11 листопада.

Марченко додав, що під час сьогоднішнього засідання закінчилося вивчення письмових матеріалів у справі. За його словами, захист також відмовився від допиту близько 20 своїх свідків.

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«Ми вважаємо, що достатньо надано свідчень, і інші свідки можуть тільки повторити те, що вже сказано», – наголосив Марченко.

За його словами, на наступному засіданні, яке заплановане на 25 жовтня, має розпочатися вивчення відеодоказів у справі.

Довідка УНІАН. Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.