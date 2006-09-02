Куди прямувати Одесі - на Захід чи на Схід?

Складні погодні умови не завадили тисячам одеситів і представникам 40 іноземних делегацій прибути сьогодні на Приморський бульвар Одеси, до будинку міськради та інших установ, щоб узяти участь у святкуванні Дня міста.

„Серед високих гостей – 12 послів іноземних держав,15 делегацій міст-побратимів і міст-партнерів, тисячі туристів, що приурочили прибуття до Одеси на 2 вересня, - зазначив в інтерв’ю УНІАН керівник міськуправління культури і мистецтв Роман БРОДАВКО. - Ця увага засвідчує, що міжнародний імідж Одеси невпинно поліпшується”.

У привітанні до учасників урочистостей міський голова Едуард ГУРВІЦ зазначив, що „останні 15 років були дуже непростими, а часом і драматичними для Одеси. За його словами, “це були роки остаточного вибору власного шляху”. Однак зауважив він, „йшлося не про те, куди прямувати - на Захід чи на Схід? Подібні роздуми жителів певної частини України викликали в одеситів подив. Ми завжди відчували себе частиною Європи, без неї одесити не уявляють себе. І зараз Одеса будується, невпинно зміцнюючи міжнародні зв’язки”.

“Перспективи співпраці без сумніву величезні, - переконаний мер Одеси, - ми щиро сподіваємося, що і завдяки присутнім тут представникам дипломатичного корпусу ці перспективи стануть реальністю”. „Наші прагнення, - наголосив Е.ГУРВІЦ, - наповнити європейське місцерозташування європейським змістом. Ми добре знаємо, що ніхто за нас цього не зробить. Ми мріємо, щоб нам лише не заважали, як це вже було у новітній історії”.

У програмі святкування Дня міста – гала-концерт на Приморському бульварі, напередодні прикрашеному тисячами квітів; ток-шоу в театрі музичної комедії, присвячене Дню народження Одеси; виставка робіт художників, присвячена 175-річчю від дня народження одного з мерів міста Григорія Маразлі, та ряд інших заходів.