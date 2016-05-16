"Вбивство" адвоката в Одесі інсценувала поліція

Поширення інформації про смерть юриста було частиною операції, проведеної співробітниками центрального апарату України під особистим контролем голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе, передає РБК-Україна.

Інсценування "вбивства" одеського адвоката і фабрикація "місця вбивства" були здійснені з метою проведення операції по затриманню всіх причетних до підготовки злочину.

Згідно з інформацією, наданою правоохоронцями, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали кілерів із зброєю в руках під час пересування на транспортному засобі з кримськими номерами. Також затриманий посередник. Ім'я замовника вбивства з'явиться найближчим часом.

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За попередніми даними, у замовника є зв'язки в правоохоронних органах Одеської області. Тому одеські правоохоронці не брали участі у проведенні операції і навіть не знали про її існування.

Про замах на життя Погорілого спецслужби дізналися ще на початку березня 2016 року. Тоді ж почали розробляти план затримання кілера і замовника.

Нагадаємо, адвокат Погорілий займався справою, пов'язаною із захистом інтересів естонського інвестора в курортному селищі Затока.