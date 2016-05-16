"Вбивство" адвоката в Одесі інсценувала поліція
Одеський адвокат Олександр Погорілий, про вбивство якого повідомлялося раніше, виявився живим.
Поширення інформації про смерть юриста було частиною операції, проведеної співробітниками центрального апарату України під особистим контролем голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе, передає РБК-Україна.
Інсценування "вбивства" одеського адвоката і фабрикація "місця вбивства" були здійснені з метою проведення операції по затриманню всіх причетних до підготовки злочину.
Згідно з інформацією, наданою правоохоронцями, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали кілерів із зброєю в руках під час пересування на транспортному засобі з кримськими номерами. Також затриманий посередник. Ім'я замовника вбивства з'явиться найближчим часом.
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За попередніми даними, у замовника є зв'язки в правоохоронних органах Одеської області. Тому одеські правоохоронці не брали участі у проведенні операції і навіть не знали про її існування.
Про замах на життя Погорілого спецслужби дізналися ще на початку березня 2016 року. Тоді ж почали розробляти план затримання кілера і замовника.
Нагадаємо, адвокат Погорілий займався справою, пов'язаною із захистом інтересів естонського інвестора в курортному селищі Затока.