Рік потому: причину вибуху газу в Дніпропетровську не встановлено

Суд не визначив справжньої причини вибуху газу, що стався 13 жовтня 2007 року в житловому будинку в Дніпропетровську, пише газета “Факты”.

Зокрема, адвокат цивільного відповідача ВАТ «Дніпрогаз» Андрій ЦИГАНКОВ вважає, що в межах судового процесу, що йде нині, визначити справжню причину вибуху навряд чи вдасться, тому що найважливіші речові докази були знищені під час розбору завалів. Він стверджує, що на руїнах будинку і в місцях складування будівельного сміття речові докази ніхто не шукав.

За інформацією газети «Факты», обвинувачені в службовій недбалості генеральний директор компанії "Дніпрогаз" Ігор ІВАНКОВ, його перший заступник Максим СОРОКІН і головний інженер Сергій БАЧУРІН не визнають своєї провини, висуваючи обґрунтовані аргументи захисту.

«Слідство встановило не причину, а передумови для вибуху: підвищений тиск газу в мережах низького тиску. Але така сама ситуація склалась того ранку в десятках будинків 1-го, 2-го і 3-го житломасивів, про що свідчать дзвінки стурбованих мешканців в аварійну службу. Проте ніде ця обставина не призвела до вибуху. І не могла призвести - адже кожен будинок має потрійну систему автоматичного захисту. Такий захист мав і будинок N 127. Його по кільцевій схемі обслуговували три газорозподільні пункти, в яких знаходяться по три запобіжні механізми. Припустити, що всі дев`ять не спрацювали, тільки тому, що десь стояла нестандартна скоба, необґрунтовано - вона взагалі не впливала на безпеку. Дехто стверджує, що устаткування зразка 70-х років відслужило свій термін. Але таке саме працює по всій Україні і вважається достатньо надійним», - зазначає адвокат підсудних Андрій ЦИГАНКОВ.

На його думку, інший аргумент звинувачення – те, що тиском газу могло зірвати кран або розірвати труби - теж бездоказовий, тому що згідно з технічними параметрами, внутрішня система будинку витримує набагато більше атмосфер.

«Довести тепер це у суді складно: всю систему газопостачання вивезено разом із будівельним сміттям у невідомому напрямку. І це дуже дивно. Із завалів вибирали цінні речі, документи, гроші, аби повернути потерпілим, однак при цьому ніхто не дав розпорядження витягти такі важливі речові докази», - повідомляє він.

Джерело звертає увагу, що звинувачення не відповіло на головне питання: чому стався вибух. Відповісти на питання "Хто винен?" можна лише після того, як буде відновлено головну ланку в ланцюжку доказів. Наразі між підвищеним тиском газу і самим вибухом - провал. Дослідуванням справи займається суддя Жовтневого районного суду Сергій ПОЙДА. Опитування майже всіх потерпілих (понад 400 людей) і 15 співробітників "Дніпрогазу" ясності справі не додало.

Як стверджує джерело, захист і представник цивільного відповідача має в своєму розпорядженні докази того, що в будинку N 127 хтось намагався перекрити газову засувку і порушив її цілісність. Захист посилається на світилу вибухотехнічної науки - російського академіка ЧАГАЄВА, який приїхав до Дніпропетровську через тиждень після трагедії на запрошення компанії "Газекс-Україна". Проаналізувавши обставини і наслідки вибуху за фотокартками руїн і свідоцтвами очевидців, він розрахував, що епіцентр вибуху знаходився в шахті ліфта. Потужність іскри, що призвела до займання, складала 30 джоулів, що ідентично з потужністю викличної кнопки ліфта.

Але як потрапив газ в шахту - можна тільки уявляти. Чіткої відповіді на це питання немає, зазначає газета «Факты».

Як передавав УНІАН, 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську в результаті вибуху побутового газу в житловому багатоповерховому будинку на вул. Мандриківській, 127 загинули 23 людини.

За фактом вибуху, 21 листопада 2007 року прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ст. 367 ч.2 (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Справу було направлено до Жовтневого районного суду Дніпропетровська.