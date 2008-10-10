Банк «Надра» заблокував видачу готівки за картками Промінвестбанку

Банк "Надра" заблокував видачу готівки через мережу своїх банкоматів за платіжними картками Промінвестбанку. Про це "Делу" повідомив президент банку "Надра" Ігор Гіленко.

"Ми заблокували можливість зняття грошей (з банкоматів) клієнтами Пібу", - сказав він.

За словами Гіленка, обсяг зняття готівки через банкомати банку "Надра" за останні декілька днів значно збільшився, причому не утримувачами платіжних карток банку "Надра".

За станом на 1 вересня банк "Надра" мав у своєму розпорядженні 1 167 банкоматів по Україні.