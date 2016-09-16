Суд надав слідству доступ до документів "Української правди" у справі про вбивство Шеремета

Про це йдеться в постанові суду від 8 вересня у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Суд надав доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації в електронному та друкованому вигляді та копій документів за поданням звітів про страхування і сплати обов'язкових платежів в період з 27 липня 2001 року по теперішній час "ГО "Українська правда", ПП "Українська правда", ТОВ "Інтернет-Медіа", ГО "Солідарні Медіа", ТОВ "Нові Медіа", ТОВ "ІА 17 канал".

Слідчі отримали доступ до інформації про співробітників підприємств строком на один місяць.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув вранці 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за ч. 2 п 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

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Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста через його професійну діяльність. Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні відносини, дестабілізація обстановки в Україні і помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль знаходився у її власності.