Україну атакує новий різновид вірусу грипу

Україну атакує "Брісбен" - новий вірус грипу, повідомляє ICTV.

Щорічно на грип хворіють майже 16 мільйонів українців, третина випадків закінчуються ускладненнями. Цього року ситуація обіцяє бути ще гіршою. Українців атакують три штами вірусів. Причому, один з них - австралійський "Брісбен" - прийде на нашу територію вперше. Медики застерігають: в українців немає ніякого імунітету проти нього.

Тільки за два останні тижні "Брісбен" уклав в ліжко майже 50 тисяч чоловік. Медики прогнозують, що в жовтні жертв буде удвічі більше. Епідемія невідомого грипу почнеться в грудні.

Українці беззахисні. Вони не мають імунітету проти нового вірусу грипу, відзначають медики.

Керівник Українського центру грипу професор Аркадій ФРОЛОВ говорить, що "ми до них не маємо антитіл, тобто абсолютно всі чутливі до цих підтипів". Тим, хто за цей час не укріпить свій організм, вже через два місяці гарантований головний біль і висока температура, а потім - тривале лікування від ускладнень. За словами А.ФРОЛОВА, "у 20-27% хворих грипом розвиваються ускладнення".

Лікарі радять профілактику. Перш за все – зробити щеплення, особливо дітям і літнім людям, у яких найчастіше виникають ускладнення. І не тільки бронхіти або навіть запалення легенів, а й інфаркти, ураження нервової системи і важкі захворювання нирок. Проте вакцинуватися слід тільки після рекомендацій лікаря і бажано в його присутності.

Лікар-імунолог Федір ЛАПІЙ відзначає, що "в групі вакцинованих - менше госпіталізацій, менше смертей, відповідно, менше грошей витрачатимете на лікування і менше знаходитиметеся на лікарняному ліжку".

Зволікати зі щепленням не слід, радять лікарі. Більшість людей набувають імунітету лише через місяць після вакцинації. А третина - через два.

Окрім різних ліків, укріпити імунітет допоможуть екстракти різних трав, ехінацея і корінь женьшеню, а ще - традиційні часник і цибуля, відзначає телеканал.