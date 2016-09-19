"Гра престолів" встановила рекорд головної телепремії "Еммі"

Фентезі-сага "Гра престолів" до цього моменту зібрала рекордну кількість нагород серед телесеріалів - 38 "Еммі" від Академії телевізійного мистецтва США.

Цього року "Гра престолів" отримала премію "Еммі" в номінації "кращий драматичний серіал". Нагороду отримав і режисер "Гри престолів" Мігель Сапочник, передає Російська служба ВВС.

В цьому році в головній номінації з "Грою" конкурували такі телевізійні хіти, як "Абатство Даунтон", "Батьківщина" і "Картковий будиночок".

Читайте такожНазвано номінантів головної телевізійної нагороди - премії "Еммі" (список)

Кращим комедійним серіалом визнано "Віце-президент", політичну сатиру про жінку-сенатора, яка стає віце-президентом.

Черговий епізод популярного телесеріалу "Шерлок" - "Потворна наречена" - отримав приз як кращий телевізійний фільм.

Премія "Еммі" вручається щорічно з 1949 року і вважається телевізійним еквівалентом "Оскара".

У минулому році "Гра престолів" стала лауреатом рекордних 12 телепремій "Еммі" тільки за один сезон. Напередодні церемонії нагород "Еммі-2016" серіал поставив новий рекорд - 23 номінації на премію.

Прем'єра першого сезону "Гри престолів" відбулася на каналі HBO в квітні 2011 року.