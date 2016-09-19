Після Лещенка НАБУ візьметься за елітну квартиру Заліщук

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Перевірка декларацій, в тому числі і топ-чиновників, нашим управлінням аналітики проводиться постійно. В тому числі дуже багато декларацій перевірено по суддях. Я вже зазначав, що дуже багато суддів не пройшли атестацію у зв’язку з тим, що передавали матеріали НАБУ у Вищу кваліфкомісію суддів. Тому, знаючи про цей резонанс, який набула і ця подія (придбання депутатом Заліщук квартири в центрі Києва – УНІАН), я думаю, ми також дамо свою оцінку цьому факту», - заявив Ситник.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що у Заліщук є квартира на вулиці Софійській у Києві вартістю 13 мільйонів гривень загальною площею 158 квадратних метрів, яка була придбана у 2014 році.