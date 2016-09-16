Зеленський пояснив, за що Лещенко винен "могорич" студії "Квартал 95"

Коли ведучий ток-шоу "Право на владу" на 1+1 запитав шоумена, чи є у "Кварталу" жарт на цю тему, шоумен відповів: "Лещенку пощастило з приводу "Кварталу", і якби не наша історія в Юрмалі… Він нам винен "могорич", бо це було таке яскраве враження, яке відволікло (від нього) увагу і привернуло до наших репризів. А що стосується квартири Лешенка, ну що сказати - він влаштувався на хорошу роботу".

Нагадаємо, минулого тижня Україну потрясли два великих скандали - з квартирою Лещенка і виступом "Кварталу 95" в Юрмалі.

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Людей обурили деякі жарти "квартальщиків" під час виступу команди на фестивалі Made in Ukraine. Деяким користувачам мережі не сподобалося, що "Квартал 95" порівняв Україну з "актрисою з німецьких фільмів для дорослих", яка готова "прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку".

Під час однієї зі сцен Зеленський розповів про нові "засади" української економіки і зробив це, на думку деяких користувачів, грубо, оскільки, "квартальці" виставили Україну "жебраком", який "випрошує економічні надлишки сусідніх країн".

Нещодавно також стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Івана Франка в Києві за 7,5 мільйона гривень.

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В свою чергу той пояснив, що квартира була куплена за частину заощаджень як співзасновника "Української правди", позику від засновника УП Олени Притули і гроші його коханої – Анастасії Топольської, що є відомим діджеєм. Лещенко заявив, що у 2013-2014 роках він задекларував дохід у сумі понад 100 тисяч доларів.