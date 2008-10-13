Житомир на два дні залишать без води

У Житомирі через ремонтні роботи на водогоні на дві доби зупинять централізоване водопостачання.

Про це йдеться у переданому УНІАН офіційному повідомленні прес-служби Житомирської міськради.

"У зв`язку з проведенням невідкладних робіт на об`єктах теплопостачального підприємства “Житомиртеплокомуненерго" та КП “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” буде призупинено централізоване водопостачання з 22.00 16 жовтня до 06.00 18 жовтня," - сказано у повідомленні.

Керівництво цих підприємств також звернулося до житомирян з проханням створити дводобовий запас питної води.