Житомир на два дні залишать без води

10:59, 13 жовтня 2008
Суспільство
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"У зв`язку з проведенням невідкладних робіт"

У Житомирі через ремонтні роботи на водогоні на дві доби зупинять централізоване водопостачання.

Про це йдеться у переданому УНІАН офіційному повідомленні прес-служби Житомирської міськради.

"У зв`язку з проведенням невідкладних робіт на об`єктах теплопостачального підприємства “Житомиртеплокомуненерго" та КП “Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” буде призупинено централізоване водопостачання з 22.00 16 жовтня до 06.00 18 жовтня," - сказано у повідомленні.

Керівництво цих підприємств також звернулося до житомирян з проханням створити дводобовий запас питної води.

 

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