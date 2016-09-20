У Дніпропетровській області бойовик "Русской православной армии ДНР" отримав 8 років ув'язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, цього тижня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області підтримав позицію прокуратури Харківської області та визнав винним 29-річного жителя Донеччини у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, участі у непередбачених законом збройних формуваннях та незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч.2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України).

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За його даними, під час суду було встановлено, що навесні 2014 року чоловік брав активну участь у проросійських мітингах "Антимайдану" в Донецькій області. Маючи на меті зміну меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, він вступив до лав одного з бойових підрозділів так званої "ДНР".

"Отримавши позивний "Сокол" та автомат Калашникова з бойовими набоями, зловмисник брав участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування "Русская православная армия ДНР". Зокрема, чергував на блокпостах у Донецькій області та здійснював фільтраційні заходи, спрямовані на виявлення осіб, які не підтримують сепаратистку діяльність. Крім того, бойовик брав участь у збройному протистоянні з військовослужбовцями Збройних сил України на території Луганської області", - зазначив Угровецький.

Затримали чоловіка восени 2015 року спецпідрозділи СБУ. При обшуках за місцем проживання зловмисника були виявлені боєприпаси, які чоловік привіз з передової.

Суд визнав чоловіка винним у скоєні інкримінованих йому злочинів та засудив до 8 років позбавлення волі.