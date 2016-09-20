Розстріл Жиліна: поранений товариш ватажка "Оплоту" також розшукується в Україні

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко, передає "Українська правда".

За його словами, Козар розшукується з вересня 2010 року через, зокрема, причетність до вбивства харківського журналіста Василя Климентьєва. Жилін також підозрювався за цією справою.

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На сайті МВС вказується, що Козар розшукується загалом за трьома статтями Кримінального кодексу.

Раніше Козар, як і Жилін, працював у харківській міліції.

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним із яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був відразу убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.