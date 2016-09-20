Українські митники вилучили партію "перших" iPhone 7

Про це повідомили у прес службі Державної фіскальної служби України.

"У зону митного контролю пункту пропуску "Лужанка" у напрямі в'їзду в Україну під керуванням громадянина України заїхала "Toyota Camry" з трьома пасажирами. Враховуючи аналіз ризиків, транспортний засіб було направлено в бокс для поглибленого огляду, під час якого у багажному відсіку авто виявлено 10 мобільних телефонів iPhone 7", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що мобільні телефони є власністю всіх чотирьох громадян, одному належать 4 телефони, а іншим – кожному по два. Вартість одного телефону становить 863 Євро. Громадяни порушили правила митного контролю, тому згідно зі статтею 511 Митного кодексу України за протоколами про порушення митних правил всі мобільні телефони "iPhone-7" вилучено.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня офіційно стартували продажі смартфонів iPhone 7 і iPhone 7+ у близько 30 країнах так званої "першої хвилі", зокрема у США, Китаї, Японії, Австралії та ряді країн Європи.