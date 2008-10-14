Відкривається ще один регулярний рейс із Києва до Москви

Авіакомпанія «Роза вітрів» з 3 листопада відкриє польоти з Києва до Москви.

Як повідомляє прес-служба компанії, Boeing 737-800 доставлятиме пасажирів авіакомпанії з «Борисполя» в «Домодєдово» й назад двічі на день по буднях. Час вильоту з київського аеропорту – 07.40 і 19.40. Зворотні вильоти – об 11.40 і о 23.45.

Нагадаємо, в серпні 2008 року Державна авіаційна адміністрація України та Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіація) уклали угоду про збільшення частоти виконання регулярних авіарейсів між Києвом і Москвою, право на використання яких одержала авіакомпанія «Роза вітрів».

Таким чином, рейс Київ–Москва–Київ став черговим міжнародним регулярним авіарейсом, який авіакомпанія «Роза вітрів» відкрила в 2008 році. У серпні авіакомпанія почала регулярні польоти з Харкова до Стамбула.

ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» було засновано в 2003 році. Парк авіакомпанії складається з одного Ан-24, двох MD-82, двох MD-83, а також орендованих літаків (MD-82, Boeing-737, Як-42).