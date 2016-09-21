Півмільйона переселенців отримують українську пенсію, з них левова частка живе на окупованих територіях - Геращенко

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Ірина Геращенко.

"Під час дискусії з європейськими партнерами піднімалося питання виплат на окупованих територіях. Українська влада не може виконувати свої повноваження на окупованих територіях, де не працюють українські пенсійні фонди, банки, пошта. Тому пенсіонери змушені реєструватися як ВПО...", - написала вона.

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За її словами, станом на серпень 2014 року на обліку у Пенсійного фонду України перебували 1278,2 тисяч пенсіонерів, та станом на 1 вересня 2016 року до органів Пенсійного фонду України за відновленням виплати пенсії не звернулись ЛИШЕ 149 тисяч осіб.

"Для української сторони стоїть гостро питання процедура верифікації призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат, так як через відсутність органів державної влади на сході України неможливо отримати доступ до реєстрів. А виплачувати пенсіі "мертвим душам"- ми собі дозволити не можемо. З 2014 року по серпень 2016 рік виплатила 41,8 млрд. гривень на забезпечення пенсійних виплат ВПО", - написала Геращенко.